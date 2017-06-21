ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Средняя посещаемость 13-го тура чемпионата Беларуси составила 2681 зрителей

22.06.2017 12:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Средняя посещаемость матчей 13-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге составила 2681 зрителей.

Наибольший интерес вызвали поединки «Динамо» Брест – «Неман» (6300) и БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ» (5791).

Меньше всего интереса вызвали у аудитории противостояния «Ислочь» – «Витебск» (200) и «Минск» – «Городея» (300).

Остальные матчи собрали на трибунах следующее количество зрителей: «Шахтер» – «Нафтан» (1200), «Слуцк» – «Динамо» Минск (1810), «Гомель» – «Крумкачы» (4150) и «Славия» – «Днепр» (1700).

После 13-ти туров самыми посещаемыми командами остаются БАТЭ (5641), «Динамо» Брест (5612) и «Гомель» (4050). Меньше всего болельщиков в среднем приходят на домашние игры «Нафтана» (441), «Ислочи» (512) и «Минска» (657).

Средняя посещаемость 13-го тура чемпионата Беларуси составила 2681 зрителей

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя посещаемость матчей 13-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге составила 2681 зрителей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок конфедераций. Камерун сыграет с Австралией, Германия – Чили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика