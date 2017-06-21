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Средняя посещаемость 13-го тура чемпионата Беларуси составила 2681 зрителей
22.06.2017 12:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Средняя посещаемость матчей 13-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге составила 2681 зрителей.
Наибольший интерес вызвали поединки «Динамо» Брест – «Неман» (6300) и БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ» (5791).
Меньше всего интереса вызвали у аудитории противостояния «Ислочь» – «Витебск» (200) и «Минск» – «Городея» (300).
Остальные матчи собрали на трибунах следующее количество зрителей: «Шахтер» – «Нафтан» (1200), «Слуцк» – «Динамо» Минск (1810), «Гомель» – «Крумкачы» (4150) и «Славия» – «Днепр» (1700).
После 13-ти туров самыми посещаемыми командами остаются БАТЭ (5641), «Динамо» Брест (5612) и «Гомель» (4050). Меньше всего болельщиков в среднем приходят на домашние игры «Нафтана» (441), «Ислочи» (512) и «Минска» (657).
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Средняя посещаемость матчей 13-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге составила 2681 зрителей.
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