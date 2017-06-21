Средняя посещаемость 13-го тура чемпионата Беларуси составила 2681 зрителей

Средняя посещаемость матчей 13-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге составила 2681 зрителей.

Наибольший интерес вызвали поединки «Динамо» Брест – «Неман» (6300) и БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ» (5791).

Меньше всего интереса вызвали у аудитории противостояния «Ислочь» – «Витебск» (200) и «Минск» – «Городея» (300).

Остальные матчи собрали на трибунах следующее количество зрителей: «Шахтер» – «Нафтан» (1200), «Слуцк» – «Динамо» Минск (1810), «Гомель» – «Крумкачы» (4150) и «Славия» – «Днепр» (1700).

После 13-ти туров самыми посещаемыми командами остаются БАТЭ (5641), «Динамо» Брест (5612) и «Гомель» (4050). Меньше всего болельщиков в среднем приходят на домашние игры «Нафтана» (441), «Ислочи» (512) и «Минска» (657).



