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Артур Карвацкий: «Суворовское училище? Было ой как несладко. Мы были детьми, которые служили в армии»

22.06.2017 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Правый полусредний сборной Беларуси Артур Карвацкий в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу в том числе рассказал про жизнь в Суворовском училище.

– Появился вариант учиться и проводить вечерние тренировки со СКА. Из Бобруйска в Минск переехал в шестнадцать лет. В училище пробыл полтора года. Возможно, это воспитывает в мужчине характер, учит жизни, в том числе в быту. Но для детей, которые в этом возрасте любят веселиться, это было отвратительно. Как армия, только мы еще и тренировались. Было ой как несладко.

Самое неприятное — питание и постоянная суета. Все бегом, бегом. Мы не жили — мы бежали. Гоняли сильно. Если бы ты спросил, отдал бы я сына в Суворовское, наверное, ответил бы, что нет. Мы были детьми, которые служили в армии.

– Вспомни историю из того времени.

– Я был выше всех во взводе, возможно, и в роте. Пришел на те полтора года, и замначальника меня заприметил. Все время подзывал и проверял носки. Спортсмены любят носить белые. А по уставу нужны черные, зеленые. Частенько попадало из-за этого.

В моем взводе было двадцать человек: шестнадцать гандболистов и четыре стрелка. Из той нашей компании Максим Сончик теперь в СКА играет, Никита Леонов в «Крононе», Слава Жолудев в «Витязе». Слава Солдатенко еще там учился, но когда я пришел, его уже не было, – сказал Карвацкий.

 
Теги: Минск
 
 
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Правый полусредний сборной Беларуси Артур Карвацкий в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу в том числе рассказал про жизнь в Суворовском...

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