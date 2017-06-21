Виталий Мараховский: «Заглядывая в кошелек, приходилось отказывать себе в бутылке воды или шоколадке – банально не хватало на проезд»

Защитник Виталий Мараховский объяснил журналисту «Прессбола» Сергею Азаркевичу причины ухода из «Нафтана».

– Сидоренков сказал, что единственный раз деньги перечислялись на зарплатные карточки в марте. Кроме этого, вы вообще ничего не получали?

– За пять месяцев получил 900 рублей. Хотя незадолго до матча с «Шахтером» со мной практически рассчитались — можно даже сказать, полностью. Насколько знаю, с другими ребятами тоже. За нынешний сезон долгов перед командой сейчас почти нет.

– А за что вы жили на самом деле?

– Кто-то — за счет «нефутбольного» дохода. Если он есть — еще нормально. Некоторые занимали деньги. Но все равно приходилось сложно, долги ведь надо отдавать. У кого-то жены, кто-то «декретные» получает. В общем, кое-как экономили и выживали.

– От чего приходилось отказываться?

– Ну, не такой уж я бедный, чтобы хлеба не за что купить или одеться. Голый ходить не будешь — на повседневные нужды в любом случае средства найдешь. Хотя случалось, что, заглядывая в кошелек, приходилось часто отказывать себе просто в бутылке воды или шоколадке — банально не хватало на проезд...

– Когда решили окончательно: с меня хватит, ухожу?

– Мысли посещали давно, а решил недели две назад. Увидел на тренировке камерунского студента, Уван Юике – он, кстати, дебютировал за «Нафтан» в Солигорске — на тренировке клуба. Посмотрел: если это футболист для профессионального клуба, то я не знаю... «Психанул» и пошел писать заявление на увольнение, – рассказал Мараховский.