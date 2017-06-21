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Брестское «Динамо» лидирует по приросту болельщиков в сезоне, еще десять клубов в плюсе

22.06.2017 13:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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После 13-ти туров чемпионата Беларуси самыми посещаемыми командами остаются БАТЭ (5641), «Динамо» Брест (5612) и «Гомель» (4050). Меньше всего болельщиков в среднем приходят на домашние игры «Нафтана» (441), «Ислочи» (512) и «Минска» (657).

По сравнению с прошлым сезоном, брестчане демонстрируют наибольший прирост зрителей – 220% (5612 – в 2017 году, 1753 – в 2016 году). Еще к десяти клубам высшей лиги увеличился интерес болельщиков: БАТЭ – 17,6%, минское «Динамо» – 67,3%, «Неман» – 53,3%, «Торпедо-БелАЗ» – 2,2%, «Славия» – 45,6%, «Шахтер» – 48,1%, «Слуцк» – 19,2%, «Витебск» – 44,8%, «Крумкачы» – 7,1%, «Городея» – 0,7%.

Снижение посещаемости по сравнению с прошлым сезоном показывают «Ислочь» – -55,3%, «Нафтан» – -21,3%, «Минск» – -37,7%.

Брестское «Динамо» лидирует по приросту болельщиков в сезоне, еще десять клубов в плюсе

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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После 13-ти туров чемпионата Беларуси самыми посещаемыми командами остаются БАТЭ (5641), «Динамо» Брест (5612) и «Гомель» (4050).

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