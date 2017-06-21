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Мбаппе может перейти в «Арсенал», позже игрок хочет оказаться в «Реале» или «Барселоне»
22.06.2017 13:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Человек из окружения нападающего «Монако» Килиана Мбаппе высказался о будущем игрока.
«Килиан размышляет: или ему стоит перейти в клуб-посредник, или сразу нужно идти в топ-клуб.
Но его цель предельно ясна – до своего 22-летия подписать контракт с одним из двух самых больших клубов мира – с «Реалом» или «Барселоной».
Если завтра Килиан окажется в «Арсенале», то только благодаря Венгеру. Он умеет развивать молодых футболистов, особенно это касается нападающих сборной Франции – были Тьерри Анри и Николя Анелька.
Лига Европы не является препятствием», – приводит Le Parisien слова своего источника.
На 18-летнего форварда также претендует «ПСЖ».
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Человек из окружения нападающего «Монако» Килиана Мбаппе высказался о будущем игрока.
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