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Мбаппе может перейти в «Арсенал», позже игрок хочет оказаться в «Реале» или «Барселоне»

22.06.2017 13:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Человек из окружения нападающего «Монако» Килиана Мбаппе высказался о будущем игрока.

«Килиан размышляет: или ему стоит перейти в клуб-посредник, или сразу нужно идти в топ-клуб.

Но его цель предельно ясна – до своего 22-летия подписать контракт с одним из двух самых больших клубов мира – с «Реалом» или «Барселоной».

Если завтра Килиан окажется в «Арсенале», то только благодаря Венгеру. Он умеет развивать молодых футболистов, особенно это касается нападающих сборной Франции – были Тьерри Анри и Николя Анелька.

Лига Европы не является препятствием», – приводит Le Parisien слова своего источника.

На 18-летнего форварда также претендует «ПСЖ».

 
 
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Человек из окружения нападающего «Монако» Килиана Мбаппе высказался о будущем игрока.

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