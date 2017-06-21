ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Сочи» объявил о «перерыве на год», клубу негде проводить домашние матчи

22.06.2017 14:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

ФК «Сочи» выступил с официальным заявлением после слухов о расформировании команды.

«Руководство и тренерский штаб приносят свои извинения болельщикам клуба за то, что клуб не смог оправдать ваши ожидания и наши надежды по выходу в ФНЛ.

В настоящее время мы разрабатываем стратегию развития команды. Это не значит, что клуб перестанет существовать. Мы видим ошибки в управлении клубом, в составе игроков, поэтому нам нужна более совершенная команда.

Мы делаем перерыв на год, так как хотим показать в дальнейшем более профессиональный футбол. Домашняя арена клуба закрывается на реконструкцию: команде физически негде тренироваться и проводить домашние матчи.

Болельщикам будет что посмотреть в ходе игр ЧМ-2018. Нам нужен этот год, чтобы после проведения турнира сформировать новую команду», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

«Сочи» был создан в 2013 году. На сезон-2015/16 клуб не заявился из-за финансовых проблем. В сезоне-2016/17 команда вновь вернулась в профессиональный футбол и заняла седьмое место в зоне «Юг» первенства ПФЛ.

 

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ФК «Сочи» выступил с официальным заявлением после слухов о расформировании команды.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Мбаппе может перейти в «Арсенал», позже игрок хочет оказаться в «Реале» или «Барселоне»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика