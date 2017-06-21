|
«Сочи» объявил о «перерыве на год», клубу негде проводить домашние матчи
22.06.2017 14:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
ФК «Сочи» выступил с официальным заявлением после слухов о расформировании команды.
«Руководство и тренерский штаб приносят свои извинения болельщикам клуба за то, что клуб не смог оправдать ваши ожидания и наши надежды по выходу в ФНЛ.
В настоящее время мы разрабатываем стратегию развития команды. Это не значит, что клуб перестанет существовать. Мы видим ошибки в управлении клубом, в составе игроков, поэтому нам нужна более совершенная команда.
Мы делаем перерыв на год, так как хотим показать в дальнейшем более профессиональный футбол. Домашняя арена клуба закрывается на реконструкцию: команде физически негде тренироваться и проводить домашние матчи.
Болельщикам будет что посмотреть в ходе игр ЧМ-2018. Нам нужен этот год, чтобы после проведения турнира сформировать новую команду», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
«Сочи» был создан в 2013 году. На сезон-2015/16 клуб не заявился из-за финансовых проблем. В сезоне-2016/17 команда вновь вернулась в профессиональный футбол и заняла седьмое место в зоне «Юг» первенства ПФЛ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ФК «Сочи» выступил с официальным заявлением после слухов о расформировании команды.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии