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Путило может продолжить карьеру в «Актобе»
22.06.2017 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
29-летний белорусский полузащитник Антон Путило находится на просмотре в казахстанском «Актобе» (Д1).
Напомним, последним клубом хавбека был турецкий «Газиантепспор», за который полузащитник в сезоне-2016/17 провел 13 матчей.
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29-летний белорусский полузащитник Антон Путило находится на просмотре в казахстанском «Актобе» (Д1).
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