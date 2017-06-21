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Мбаппе и Доннарумма устно договорились с «Реалом», решение за Зиданом

22.06.2017 15:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Реал» достиг устной договоренности о трансферах с форвардом «Монако» Килианом Мбаппе и голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой.

Теперь главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, у которого в ближайшие дни состоится встреча с президентом Флорентино Пересом, должен решить, нужно ли подписывать обоих 18-летних футболистов этим летом.

Контракт Мбаппе с «Монако» рассчитан еще на два года. Клуб просит за игрока 130 миллионов евро. Если Зидан и Мбаппе, который хочет работать с французским специалистом, договорятся о том, что нападающий уже в этом сезоне получит достаточно игровой практики, то сделка может быть закрыта за 100-110 миллионов.

За Доннарумму «Реал» готов предложить 30-35 миллионов из-за того, что есть риск возможного перехода вратаря в другой клуб или продления истекающего через год контракта с «Миланом».

 
 
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«Реал» достиг устной договоренности о трансферах с форвардом «Монако» Килианом Мбаппе и голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой.

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