Мбаппе и Доннарумма устно договорились с «Реалом», решение за Зиданом

«Реал» достиг устной договоренности о трансферах с форвардом «Монако» Килианом Мбаппе и голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой.

Теперь главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, у которого в ближайшие дни состоится встреча с президентом Флорентино Пересом, должен решить, нужно ли подписывать обоих 18-летних футболистов этим летом.

Контракт Мбаппе с «Монако» рассчитан еще на два года. Клуб просит за игрока 130 миллионов евро. Если Зидан и Мбаппе, который хочет работать с французским специалистом, договорятся о том, что нападающий уже в этом сезоне получит достаточно игровой практики, то сделка может быть закрыта за 100-110 миллионов.

За Доннарумму «Реал» готов предложить 30-35 миллионов из-за того, что есть риск возможного перехода вратаря в другой клуб или продления истекающего через год контракта с «Миланом».