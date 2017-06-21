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«Барселона» согласовала контракт с Дембеле и предложила «Боруссии» 70 млн вместе с бонусами
22.06.2017 15:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле близок к переходу в «Барселону».
Спортивный директор каталонцев Роберто Фернандес Бонильо уже согласовал пятилетний контракт с агентами 20-летнего форварда, сообщает Bild.
По информации France Football, «Боруссия» просит за Дембеле 80 миллионов евро, но испанцы предлагают фиксированную сумму 50 миллионов и еще 20 – в качестве бонусов.
В 32 матчах дебютного сезона в бундеслиге Дембеле забил 6 голов, отдал 12 голевых передач и стал лучшим молодым игроком сезона-2016/17.
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле близок к переходу в «Барселону».
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