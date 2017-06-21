Валерий Исаев: «В моем детстве процесс похода на футбол рассматривали так: пойти на стадион, постелить газетку, нарезать закуску, выпить»

Белорусский агент вспомнил, как посещал футбольные матчи во времена СССР.

– Вы 1963 года рождения, витебский клуб «Двина» основан в 1960-ом. Почти ровесники.

– Команда выступала во второй зональной лиге на первенство СССР. На стадион, который на улице Людникова, ходило очень много зрителей, и я помню, что я ходил вместе с семьей. Но тогда было такое время. В большей степени, причина, по которой люди сейчас не появляются на стадионах, кроется не в самом спорте. Я думаю, сейчас общество находится в таком состоянии. Вспомните – сколько людей ходило на первые матчи, когда Беларусь стала независимой? Сколько ходило на игры между, например, минским «Динамо» и мозырьской «Славией» в 1990-ые? Полные стадионы! А сейчас все спят по домам. Хотя есть примеры, показывающие, что можно и сегодня разбудить массы. «Динамо-Брест» – яркий пример! Но таких примеров немного, и причины на поверхности, нет смысла их еще раз мусолить.

– Что из себя представлял антураж трибун витебского стадиона в вашем детстве? Зрители вообще могли пригубить алкоголь прямо на трибунах?

– Конечно! Я и сам мог выпить на трибунах. На входе стоял только один милиционер. Истории доходили до смешного – иногда люди просыпались только через пять часов после окончания матча.

– Получается, ходили по нескольким причинам: компания, зрелище, можно выпить.

– Именно так и рассматривали сам процесс: пойти на стадион, постелить газетку, нарезать закуску, выпить… Тогда было именно так. Но все равно выпивали редко. Конечно, прежде всего, ходили смотреть на игру. Да даже на любительский футбол стадионы собирали больше публики чем сейчас «вышка». К примеру, на той же Марковщине есть стадион ДСК, где проходил чемпионат города. Мой покойный отец судил и футбол, и хоккей. Мне было лет шесть, но я все помню. Помню, что ходили всей семьей, а когда зрители кричали судью «на мыло», мама смеялась, а я выл от обиды :)

Я сам пошел заниматься в секцию футбола на проспекте Черняховского с шести лет, хотя принимали там только с семи. Для меня те футболисты, которые играли в «Двине», как сегодня для мальчишек Месси! Для мальчишек того времени они значили многое. А сегодня для тех, кто начинает заниматься футболом, футболисты местной команды не значат ничего. То есть такого трепета и уважения они не испытывают.