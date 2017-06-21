11-кратный призер чемпионата Беларуси МАПИД может прекратить существование

Как сообщает официальный сайт Белорусской ассоциации мини-футбола (БАМФ), участник 23 чемпионатов Беларуси МАПИД может прекратить существование.

Столичная команда 11 раз выигрывала медали национального первенства, трижды становилась чемпионом и пять раз – обладателем Кубка страны.

Эту информацию подтвердил главный тренер команды Алексей Попов. По его словам, замгендиректора ОАО «МАПИД» Сергей Малашук сообщил команде о принятом руководством решении о нецелесообразности дальнейшего финансирования команды.

Председатель БАМФ Сергей Куница попытался узнать причину столь радикального решения у гендиректора ОАО «МАПИД» Николая Милошевского, но тот по всем вопросам, касающимся команды, отправил к Сергею Малашуку. Малашук, в свою очередь, ссылается на указание сверху.

Все команды чемпионата Беларуси должны подтвердить свое участие в следующем сезоне либо сообщить об отказе до 1 июля.