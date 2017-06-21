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Бордачев перешел в «Шахтер»
22.06.2017 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Максим Бордачев в
Стороны подписали контракт сроком на 2,5 года.
Последний сезон Бордачев провел в «Оренбурге». Статистику игрока смотрите
Также на счету Бордачева – 45 матчей в сборной Беларуси, в которых он забил 2 гола.
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Белорусский защитник Максим Бордачев в статусе свободного агента перешел в «Шахтер».
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