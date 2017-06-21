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Бордачев перешел в «Шахтер»

22.06.2017 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский защитник Максим Бордачев в статусе свободного агента перешел в «Шахтер».

Стороны подписали контракт сроком на 2,5 года.

Последний сезон Бордачев провел в «Оренбурге». Статистику игрока смотрите здесь.

Также на счету Бордачева – 45 матчей в сборной Беларуси, в которых он забил 2 гола.

Бордачев перешел в «Шахтер»

Фото: официальный сайт «Шахтера»

 
 
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Белорусский защитник Максим Бордачев в статусе свободного агента перешел в «Шахтер».

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