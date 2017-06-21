Блогер Влад Бумага: «Матч БАТЭ? Это интересно, прикольно. Но не хватило забитых голов»

Популярный блогер Влад Бумага поделился впечатлениями от посещения матча .

– БАТЭ нужна была победа. Ну блин, ребята старались, пытались. Были напряженные моменты.

- Ты впервые был на футбольном матче?

– Нет, в детстве на футболе был. Но это интересно. Прикольно. Посмотрели футбол, хорошую игру. Но не хватило забитых голов.

- Будете ли вы продвигать спорт?

– Будем-будем, – сказал Бумага.

Влад Бумага встретился с поклонниками на матче БАТЭ. Tribuna.com провела стрим мероприятия