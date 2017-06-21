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Блогер Влад Бумага: «Матч БАТЭ? Это интересно, прикольно. Но не хватило забитых голов»
22.06.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Популярный блогер Влад Бумага поделился впечатлениями от посещения матча
– БАТЭ нужна была победа. Ну блин, ребята старались, пытались. Были напряженные моменты.
- Ты впервые был на футбольном матче?
– Нет, в детстве на футболе был. Но это интересно. Прикольно. Посмотрели футбол, хорошую игру. Но не хватило забитых голов.
- Будете ли вы продвигать спорт?
– Будем-будем, – сказал Бумага.
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Популярный блогер Влад Бумага поделился впечатлениями от посещения матча БАТЭ.
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