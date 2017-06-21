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Кириенко выступит на «Тур де Франс»
22.06.2017 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
1 июля в немецком Дюссельдорфе начнется многодневка «Тур де Франс». Участники гонки объявляют свои составы.
Katusha-Alpecin (Швейцария): Тони Мартин, Александр Кристофф, Марко Халлер, Рето Холленштейн, Роберт Кишерловски, Мауриц Ламмертинк, Тьягу Машаду, Нильс Политт, Рик Цабель.
«Астана» (Казахстан):
AG2R La Mondiale (Франция): Ромен Барде, Аксель Домон, Матиас Франк, Пьер Латур, Оливер Несен, Алекси Вюйармоз; на еще три места претендуют Ян Бакелантс, Самюэль Дюмолен, Бен Гастауэр и Сириль Готье.
Bahrain-Merida (Бахрейн):
BMC (США): Ричи Порт, Грег Ван Авермат, Амаэль Мойнар, Николас Роч, Дамиано Карузо, Алессандро Де Марки, Штефан Кюнг, Михаэль Шар, Данило Висс.
Bora-Hansgrohe (Германия): Мачей Боднар, Эмануэль Бухманн, Маркус Бургхардт, Рафал Майка, Джей Маккарти, Павел Полянски, Петер Саган, Юрай Саган, Рудигер Селиг.
Cannondale-Drapac (США):
Cofidis (Франция):
Direct Énergie (Франция):
FDJ (Франция):
Fortuneo-Vital Concept (Франция):
Lotto Soudal (Бельгия):
Movistar (Испания):
Orica-Scott (Австралия):
Quick-Step Floors (Бельгия):
Team Dimension Data (ЮАР):
Team LottoNL-Jumbo (Голландия):
Team Sky (Великобритания): Крис Фрум, Серхио Энао, Василий Кириенко, Кристиан Кнес, Михал Квятковски, Микель Ланда, Микель Ниеве, Люк Роу, Герейнт Томас.
Team Sunweb (Голландия): Никиас Арндт, Уоррен Баргиль, Рой Кюрверс, Симон Гешке, Майкл Мэттьюс, Рамон Синкельдам, Лауренс Тен Дам, Майк Теюниссен, Альберт Тиммер.
Trek-Segafredo (США):
UAE Team Emirates (ОАЭ):
Wanty-Groupe Gobert (Бельгия):
ПРИМЕЧАНИЕ: информация обновляется.
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1 июля в немецком Дюссельдорфе начнется многодневка «Тур де Франс».
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