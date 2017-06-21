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Роналду не намерен выплачивать 14,7 млн евро налоговым органам Испании
22.06.2017 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий мадридского
Ранее
31 июля пройдет процесс по делу Роналду, на нем будет присутствовать и сам игрок. Португалец уже нанял двух юристов, которые будут защищать его интересы в суде.
Предполагается, что из-за обвинения в неуплате налогов Роналду может покинуть «Реал» этим летом.
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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду считает себя невиновным и не планирует выплачивать налоговую задолженность в размере 14,7 млн евро.
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