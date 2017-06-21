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Главный тренер «Нефтчи»: «Уход Комаровского, Луцевича и Концевого? Их уровень не соответствует статусу легионеров»

22.06.2017 19:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Нефтчи» Вадим Абрамов прокомментировал уход белорусских легионеров Дмитрия Комаровского, Терентия Луцевича и Сергея Концевого из команды.

– Я не могу изменить команду сразу. Мы сосредоточились на задаче достичь максимального результата. Наше место в таблице вынуждает нас выигрывать каждый матч. Думаю, ребята хорошо представляют, какие задачи перед ними стоят.

Я недавно начал работать с командой. Слабые стороны команды видны. Нам нужны качественные исполнители. После окончания первого круга мы подпишем ряд игроков.

Уход Комаровского, Луцевича и Концевого? Я принял решение посмотреть на них на тренировках. Их уровень не соответствует статусу легионеров, – сказал Абрамов.

Луцевич, Концевой и Комаровский покинули «Нефтчи»

 
 
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Главный тренер «Нефтчи» Вадим Абрамов прокомментировал уход белорусских легионеров Дмитрия Комаровского, Терентия Луцевича и Сергея Концевого из команды.

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