Главный тренер «Нефтчи»: «Уход Комаровского, Луцевича и Концевого? Их уровень не соответствует статусу легионеров»

Главный тренер «Нефтчи» Вадим Абрамов прокомментировал уход белорусских легионеров Дмитрия Комаровского, Терентия Луцевича и Сергея Концевого из команды.

– Я не могу изменить команду сразу. Мы сосредоточились на задаче достичь максимального результата. Наше место в таблице вынуждает нас выигрывать каждый матч. Думаю, ребята хорошо представляют, какие задачи перед ними стоят.

Я недавно начал работать с командой. Слабые стороны команды видны. Нам нужны качественные исполнители. После окончания первого круга мы подпишем ряд игроков.

Уход Комаровского, Луцевича и Концевого? Я принял решение посмотреть на них на тренировках. Их уровень не соответствует статусу легионеров, – сказал Абрамов.

Луцевич, Концевой и Комаровский покинули «Нефтчи»