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Главный тренер «Нефтчи»: «Уход Комаровского, Луцевича и Концевого? Их уровень не соответствует статусу легионеров»
22.06.2017 19:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Нефтчи» Вадим Абрамов прокомментировал уход белорусских легионеров Дмитрия Комаровского, Терентия Луцевича и Сергея Концевого из команды.
– Я не могу изменить команду сразу. Мы сосредоточились на задаче достичь максимального результата. Наше место в таблице вынуждает нас выигрывать каждый матч. Думаю, ребята хорошо представляют, какие задачи перед ними стоят.
Я недавно начал работать с командой. Слабые стороны команды видны. Нам нужны качественные исполнители. После окончания первого круга мы подпишем ряд игроков.
Уход Комаровского, Луцевича и Концевого? Я принял решение посмотреть на них на тренировках. Их уровень не соответствует статусу легионеров, – сказал Абрамов.
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Главный тренер «Нефтчи»: «Уход Комаровского, Луцевича и Концевого? Их уровень не соответствует статусу легионеров»
Главный тренер «Нефтчи» Вадим Абрамов прокомментировал уход белорусских легионеров Дмитрия Комаровского, Терентия Луцевича и Сергея Концевого из команды.
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