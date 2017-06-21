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Валерий Исаев: «Алещенко приехал из Израиля с предложением по зарплате в 15 тысяч долларов, а ночью его порезали в клубе»

22.06.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский агент Валерий Исаев вспомнил историю витебских футболистов Вячеслава Гормаша и Виталия Алещенко.

- Можно сказать, что ту команду – «Локомотив-96», победителя Кубка Беларуси-1998 – раздербанили очень быстро?

– Дело в том, что тогда не было другого финансирования. Да, железная дорога давала то, что могла. А у витебских ребят появлялись более заманчивые предложения. Я не могу вспомнить футболиста, игравшего в той команде, который в дальнейшем воспользовался ситуацией, и где-то здорово заиграл. Разве что Виталий Рогожкин, выступавший в БАТЭ, а потом в Италии. Ну и, можно сказать, что у Максима Разумова в Беларуси была успешная карьера.

Талантливый Гормаш имел возможность пойти по другому пути. Был такой футболист Алещенко, и, с моей точки зрения, когда у него был пик и он показывал свою лучшую игру. Мы тогда отправили на просмотр в Европу в один клуб из Израиля Алещенко и Гормаша. Если не ошибаюсь, то в двух спаррингах они наколотили около 10 мячей на двоих. Парни вернулись с готовым предложением, по тем временам довольно серьёзным, зарплата в 15 тысяч долларов. Сопоставимо с современными 40 тысячами. В общем, Алещенко приехал, и этой же ночью его порезали в ночном клубе в Витебске, а Гормаш один не вернулся в Израиль, потому что ему грустно было...

- Трагично и комично.

– Да, и мой компаньон, который помогал, спрашивал у Гормаша: «Почему не хочешь ехать в Израиль?». «Ну, мне грустно будет», – отвечает тот. «Послушай, ну вот дали тебе зарплату семь или восемь тысяч долларов, дай мне две, и я поеду и буду там веселить себя». Он сказал, что у него закончился паспорт и никуда не поехал. Конец одного и другого очень печален. Пусть Гормаш ещё поиграл немного.

Это вопрос отношения к себе, к ментальности, – сказал Исаев.

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Теги: Витебск
 
 
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