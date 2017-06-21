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Михаил Грабовский: «Переезжаю не куда-нибудь, а в Вегас – это же круто! Нью-Йорк, если честно, несколько утомил»

22.06.2017 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Вегаса» Михаил Грабовский рассказал об обстоятельствах перехода из «Айлендерс».

Новость о переходе воспринял без эмоций — просто как данность?

– Ну, совсем уж без эмоций не получилось бы. Тем более переезжаю не куда-нибудь, а в Вегас — это же круто! Правда, ассоциации с этим городом у меня в основном те же, что и у всех: прежде всего казино, шикарные отели и так далее. Может, что-то интересное, помимо хоккея и этого, в Неваде и отыщется.

– Каково наблюдать за процессом, который тебя касается прямо, не имея возможности на что-то повлиять?

– Вот как раз мой случай тот, когда повлиять мог и я. Так понимаю, ты сейчас о том, что согласия игроков на переход в НХЛ часто не спрашивают. Но есть исключения, и моя ситуация — из разряда таких. Если хоккеист долгое время в списке травмированных, трейдануть его без его согласия нельзя. И я его дал. Довольно давно все взвесил. Это же для большинства известие стало новостью последних дней. Но такая вероятность имелась уже давно — месяца, наверное, четыре.

– Были аргументы против согласия?

– Практически никаких. Сегодня очень кстати смена обстановки — Нью-Йорк, если честно, несколько утомил. В частности, его погода. Да и шансов заиграть в клубе-новичке НХЛ после долгого отсутствия практики, пожалуй, будет побольше, – сказал Грабовский.

Грабовский ушел из «Айлендерс». Где же он в итоге оказался?

 
Теги: Новости
 
 
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Нападающий «Вегаса» Михаил Грабовский рассказал об обстоятельствах перехода из «Айлендерс».

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