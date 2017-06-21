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Михаил Грабовский: «Переезжаю не куда-нибудь, а в Вегас – это же круто! Нью-Йорк, если честно, несколько утомил»
22.06.2017 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Вегаса»
– Новость о переходе воспринял без эмоций — просто как данность?
– Ну, совсем уж без эмоций не получилось бы. Тем более переезжаю не куда-нибудь, а в
– Каково наблюдать за процессом, который тебя касается прямо, не имея возможности на что-то повлиять?
– Вот как раз мой случай тот, когда повлиять мог и я. Так понимаю, ты сейчас о том, что согласия игроков на переход в
– Были аргументы против согласия?
– Практически никаких. Сегодня очень кстати смена обстановки — Нью-Йорк, если честно, несколько утомил. В частности, его погода. Да и шансов заиграть в клубе-новичке НХЛ после долгого отсутствия практики, пожалуй, будет побольше, – сказал Грабовский.
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Михаил Грабовский: «Переезжаю не куда-нибудь, а в Вегас – это же круто! Нью-Йорк, если честно, несколько утомил»
Нападающий «Вегаса» Михаил Грабовский рассказал об обстоятельствах перехода из «Айлендерс».
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