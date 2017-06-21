Форвард сборной Беларуси Андрей Михалев завершил карьеру.

Об этом сообщает «Прессбол».

Михалев начал карьеру игрока в 1995 году в «Юности». Затем он играл в североамериканских минорных лигах и чемпионате Германии. В 2002 году игрок вернулся в Беларусь, где на протяжении пяти сезонов выступал за «Керамин». В 2008 году перешел в заявившееся в КХЛ минское , в котором он выступал вплоть до двухгодичной дисквалификации в 2013 году. После ее окончания выступал за и минское «Динамо».

На счету Михалева – 78 (41+37) очков в 299 матчах . За сборную Беларуси на чемпионатах мира провел 43 матча, в которых набрал 9 очков.