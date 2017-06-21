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Михалев завершил карьеру
22.06.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард сборной Беларуси Андрей Михалев завершил карьеру.
Об этом сообщает «Прессбол».
Михалев начал карьеру игрока в 1995 году в «Юности». Затем он играл в североамериканских минорных лигах и чемпионате Германии. В 2002 году игрок вернулся в Беларусь, где на протяжении пяти сезонов выступал за «Керамин». В 2008 году перешел в заявившееся в КХЛ минское
На счету Михалева – 78 (41+37) очков в 299 матчах
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Форвард сборной Беларуси Андрей Михалев завершил карьеру.
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