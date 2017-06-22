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Филипп Рудик: «Ну а как мне себя вести? Матом орать на весь стадион не будешь. Задницу показывать тоже — это уже было, не хочется повторяться»
22.06.2017 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник
- После финального свистка ты
– Надо было как-то ответить отдельным гродненским болельщикам, «кузьмичам», которые с первых минут начали неадекватно себя вести. Это просто эмоции. К брестскому «Динамо» я нормально отношусь, у меня там несколько друзей играет. Ничего против команды не имею. Это было адресовано конкретным болельщикам. С первых минут на трибунах начался настоящий цирк. Одни кричат, что Рудик — дебил, другие — «ломай Савицкого». Дичь какая-то! Чем им Паша не угодил? Что он
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Филипп Рудик: «Ну а как мне себя вести? Матом орать на весь стадион не будешь. Задницу показывать тоже — это уже было, не хочется повторяться»
Полузащитник «Немана» Филипп Рудик в интервью корреспонденту «ПБ» Сергею Азаркевичу рассказал о своем поведении в недавнем матче чемпионата Беларуси против...
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