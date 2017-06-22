Филипп Рудик: «Ну а как мне себя вести? Матом орать на весь стадион не будешь. Задницу показывать тоже — это уже было, не хочется повторяться»

Полузащитник Филипп Рудик в интервью корреспонденту «ПБ» Сергею Азаркевичу рассказал о своем поведении в недавнем матче чемпионата Беларуси против брестского «Динамо» (2:0).

- После финального свистка ты адресовал брестским трибунам несколько эмоциональных жестов . Что это было?

– Надо было как-то ответить отдельным гродненским болельщикам, «кузьмичам», которые с первых минут начали неадекватно себя вести. Это просто эмоции. К брестскому «Динамо» я нормально отношусь, у меня там несколько друзей играет. Ничего против команды не имею. Это было адресовано конкретным болельщикам. С первых минут на трибунах начался настоящий цирк. Одни кричат, что Рудик — дебил, другие — «ломай Савицкого». Дичь какая-то! Чем им Паша не угодил? Что он плохого сделал? Человек играет за сборную, так поддержите его! В общем, будь моя воля — не ограничился бы жестами, а выдернул с трибун пару человек и навешал бы. Но это не вариант, конечно. Подкалывают? Ну а как мне себя вести? Матом орать на весь стадион не будешь. Задницу показывать тоже — это уже было, не хочется повторяться. Лучше всего ответить забитым голом. И, кстати, все произошло после финального свистка, а не после гола, как некоторые писали. Забив, сдержал эмоции, повел себя спокойно, знал, что нужно выиграть. А потом уже дал волю, – сказал Рудик.

Филипп Рудик: «Хотел подколоть «кузьмичей», которые кричали с трибун всякую ерунду»