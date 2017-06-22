Немцы не смогли выиграть у Чили в матче Кубка конфедераций

МИНСК, 22 июн – Sputnik. Футбольные сборные Чили и Германии завершили вничью матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, проходящего в эти дни России.

Игра, состоявшаяся в четверг в Казани, завершилась с ничейным счетом 1:1. У сборной Чили на 6-й минуте матча отличился Алексис Санчес, немцы ответили в конце первого тайма – точный удар нанес Ларс Штиндль (41).

Команда Чили продолжает лидировать в группе B – у нее 4 очка, столько же у немцев, но у них хуже разница мячей. Сборные Камеруна и Австралии имеют по одному очку.