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Немцы не смогли выиграть у Чили в матче Кубка конфедераций

22.06.2017 23:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июн – Sputnik. Футбольные сборные Чили и Германии завершили вничью матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, проходящего в эти дни России.

Немцы не смогли выиграть у Чили в матче Кубка конфедераций
© Фото: Виталий Рейслер
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Игра, состоявшаяся в четверг в Казани, завершилась с ничейным счетом 1:1. У сборной Чили на 6-й минуте матча отличился Алексис Санчес, немцы ответили в конце первого тайма – точный удар нанес Ларс Штиндль (41).

Команда Чили продолжает лидировать в группе B – у нее 4 очка, столько же у немцев, но у них хуже разница мячей. Сборные Камеруна и Австралии имеют по одному очку.

 
Теги: Минск
 
 
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Команда Чили продолжает лидировать в группе B – у нее 4 очка, столько же у немцев, но у них хуже разница мячей.

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