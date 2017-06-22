Фазель уверен, что российские хоккеисты не пропустят Игры-2018

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель выразил уверенность, что национальная сборная России по хоккею не пропустит Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщает "Р-Спорт" .



© REUTERS Denis Balibouse МОК введет санкции против российского спорта за Игры-2014 в Сочи

Ранее глава МОК Томас Бах пообещал ввести санкции в отношении российского спорта из-за Игр-2014 в Сочи. По его словам ограничительные меры могут быть применены не позднее октября. Олимпиада в Пхенчхане пройдет в феврале 2018 года.

"Нет. В России было организовано допинг-тестирование в сезоне КХЛ. Я не вижу никакой проблемы", — сказал Фазель, отвечая на вопрос об угрозе пропуска российской командой ОИ-2018.

Он подчеркнул, что против коллективного наказания. "Мое личное мнение: мы идем шаг за шагом в правильном направлении вместе с РУСАДА. В хоккее нет никаких проблем, возможно, они есть в других федерациях. Я не вижу никакой опасности для IIHF в плане участия сборных в Олимпийских играх", — добавил глава ИИХФ.

Фазель также сравнил нынешний хоккей с "отмытым домом".