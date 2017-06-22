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Азаренко проиграла Конюх и покинула турнир на Мальорке
22.06.2017 20:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн — Sputnik. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко проиграла во втором круге теннисного турнира на Мальорке (Испания) хорватке Ане Конюх, сообщает Sputnik.
Поединок второго раунда Mallorca Open между Азаренко и Конюх состоялся 22 июня. Встреча завершилась со счетом 1:6, 3:6 в пользу теннисистки из Хорватии.
Напомним, накануне
Турнир на Мальорке (призовой фонд 250 тысяч долларов) стал первым после рождения сына Лео в декабре прошлого года. Сейчас белоруска отправится в Лондон, где она примет участие в "Уимблдоне", стартующего 3 июля.
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Соревнования на травяных кортах Мальорки стали подготовкой белоруски в Уимблдонскому турниру. В Лондон Азаренко отправится в ближайшее время.
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