Роналду не будет платить €15 млн испанским налоговикам

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Нападающий сборной Португалии по футболу и мадридского "Реала" Криштиану Роналду отказался выплачивать испанским налоговым органам почти 15 миллионов евро, сообщает Marca .



© REUTERS Lee Smith Моуринью вслед за Месси и Роналду заподозрили в неуплате налогов

Испанская прокуратура завела дело в отношении португальского форварда за уклонение от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. Накануне СМИ сообщили: Роналду готов погасить налоговую задолженность, что послужит смягчающим обстоятельством и заложит основу для последующей сделки со следствием. В этом случае ему грозит до двух лет условно. В обратном — спортсмен может отправится в тюрьму на срок до шести лет.

Однако в четверг стало известно, что 32-летний футболист не считает себя виновным и не собирается идти на сделку. Роналду обратился в известную международную юридическую компанию, и интересы игрока будут представлять адвокаты Мария Алонсо Пюиг и Луис Брионес.

В конце мая появилась информация, что спортсмен заплатил шесть миллионов евро, чтобы в его отношении не заводили дело . Форвард согласился сотрудничать с налоговой службой и выразил готовность полностью погасить задолженность.

Ранее похожее дело прошло в отношении игроков "Барселоны" Лионеля Месси и Хавьера Маскерано. Испанский суд признал их виновными в неуплате налогов. Месси приговорили к 21 месяцу тюрьмы и штрафу в 2 миллиона евро, Маскерано получил год тюрьмы и штраф в 816 тысяч евро. Оба футболиста согласно испанскому законодательству не будут отбывать сроки в тюрьме, так как они не превышают двух лет.

В настоящее время Роналду находится в России, где вместе со сборной Португалии принимает участие в Кубке конфедераций. Действующие чемпионы Европы занимают вторую строчку в группе А (четыре очка), первыми идут мексиканцы (4). Третьи хозяева турнира — россияне (3), замыкают квартет новозеландцы (0).