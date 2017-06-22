|
«Монако» отказался продать Мбаппе «Ливерпулю» за 100 млн евро
23.06.2017 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сообщается, что мерсисайдцы сделали второе предложение по 18-летнему французу, на этот раз в размере 100 миллионов евро, но
Ранее стало известно, что княжеский клуб если и продаст Мбаппе, то не дешевле 115 миллионов.
Сам нападающий намерен продолжить карьеру в «Реале».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ливерпуль» не может договориться с «Монако» о трансфере форварда Килиана Мбаппе, на которого также претендуют «Реал», «ПСЖ» и «Арсенал».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии