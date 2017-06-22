ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Монако» отказался продать Мбаппе «Ливерпулю» за 100 млн евро

23.06.2017 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Ливерпуль» не может договориться с «Монако» о трансфере форварда Килиана Мбаппе, на которого также претендуют «Реал», «ПСЖ» и «Арсенал».

Сообщается, что мерсисайдцы сделали второе предложение по 18-летнему французу, на этот раз в размере 100 миллионов евро, но «Монако» вновь ответил отказом.

Ранее стало известно, что княжеский клуб если и продаст Мбаппе, то не дешевле 115 миллионов.

Сам нападающий намерен продолжить карьеру в «Реале».

Зидан провел разговор с Мбаппе

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ливерпуль» не может договориться с «Монако» о трансфере форварда Килиана Мбаппе, на которого также претендуют «Реал», «ПСЖ» и «Арсенал».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Азаренко назвала поражение от Конюх обидным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика