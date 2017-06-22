«Монако» отказался продать Мбаппе «Ливерпулю» за 100 млн евро

не может договориться с «Монако» о трансфере форварда , на которого также претендуют «Реал», «ПСЖ» и «Арсенал».

Сообщается, что мерсисайдцы сделали второе предложение по 18-летнему французу, на этот раз в размере 100 миллионов евро, но вновь ответил отказом.

Ранее стало известно, что княжеский клуб если и продаст Мбаппе, то не дешевле 115 миллионов.

Сам нападающий намерен продолжить карьеру в «Реале».

Зидан провел разговор с Мбаппе