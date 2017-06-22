Азаренко назвала поражение от Конюх обидным

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, уступившая в 1/8 турнира на Мальорке (Испания) хорватской теннисистке Ане Конюх, назвала поражение обидным, сообщает spaziotennis.com .



© Фото: Mallorca Open Азаренко проиграла Конюх и покинула турнир на Мальорке

Накануне белоруска в двух сетах 1:6, 3:6 проиграла представительнице Хорватии и завершила выступление на Mallorca Open.

"Очевидно, что это обидное поражение. Но в первых двух геймах она очень уверенно начала, потом же у меня возникали возможности при счете 30-0, 40-15, но я позволяла вернуться ей в игру. Те упущенные возможности — вот причина такого счета в сегодняшнем матче", — рассказала Азаренко.

По словам спортсменки, ей не хватало стабильности в игре, и она намерена устранять подобные перепады: работать над скоростью, реакцией и так далее. Позитив в поражении, как отметила Азаренко, найти сложно. "Но я знаю, что для того, чтобы вернуться к соревновательному ритму, нужно еще хорошенько поработать", — добила теннисистка.

Азаренко также подчеркнула, что Конюх играла "очень хорошо". Белоруска выразила надежду, что 19-летняя хорватка "в таком же ключе продолжит играть до конца года".

Вместе с тем Азаренко отметила, что намерена много трудиться, чтобы занять лидирующие позиции. "Я трудоголик, поэтому в конечном счете добьюсь своего. Нужно просто набраться терпения. Я подняла свою планку очень высоко, но знаю, что достигну ее", — заключила белорусская теннисистка.

. @vika7 "being a mum is the best thing in the world, regardless of tennis. It is a hard job, but mostly a pleasure!" #MallorcaOpen pic.twitter.com/Qz1rF3VJZc — Giulio Gasparin (@GiulioGasparin) 22 июня 2017 г.

Напомним, Азаренко вернулась в тур после долгой паузы, связанной с беременностью и рождением сына Лео в декабре прошлого года. Однако все это время спортсменка активно тренировалась и готовилась к возвращению в большой спорт. Сейчас Азаренко намерена выступить на Уимблдонском турнире, который стартует 3 июля.