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Легендарный теннисист Самсонов проиграл 13-летнему японцу

23.06.2017 09:36 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июн — Sputnik. Шестикратный чемпион Европы по настольному теннису белорус Владимир Самсонов уступил на соревнованиях в Китае 13-летнему спортсмену из Японии Томокадзу Харимото, сообщает Sputnik.

Турнир Platinum China Open серии ITTF стартовал в Китае накануне. Матч между 41-летним белорусом и 13-летним японцем завершился со счетом 3:4 (11:4, 9:11, 11:5, 9:11, 8:11, 11:5, 11:8) в пользу молодого теннисиста.

"Да, он играет хорошо, особенно для своего возраста. У меня было несколько шансов, но у парня большой потенциал. Я не воспринимаю его как маленького мальчика, потому что я знаю, что он очень сильный игрок, он пробился в четвертьфинал чемпионата мира", — сказала Самсонов после поединка.

К слову, Харимото, который брал верх над несколькими топ-игроками, считается самым талантливым молодым теннисистом планеты. За последнее время он поднялся в мировом рейтинге с 69-го на 39-е место. Самсонов занимает в рейтинге 12-е место.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорус высоко оценил игру своего юного соперника, назвав его игроком топ-уровня.

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