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Ван Дейк близок к переходу в «Челси» за 60 млн фунтов
23.06.2017 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Центральный защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк может продолжить карьеру в «Челси».
Сообщается, что 25-летний игрок сборной Голландии близок к переходу в лондонский клуб за 60 миллионов фунтов.
Ранее ван Дейка пытался приобрести «Ливерпуль», но трансфер сорвался.
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Центральный защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк может продолжить карьеру в «Челси».
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