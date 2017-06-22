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Минское "Динамо" проведет в КХЛ 56 матчей

23.06.2017 10:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июн — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" проведет в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 56 матчей, следует из проекта календаря КХЛ на сезон 2017/18.

Минское "Динамо" проведет в КХЛ 56 матчей
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
Сразу три тренера покинули хоккейное "Динамо-Минск"

В пятницу КХЛ объявило о завершении разработки проекта календаря сезона 2017/18. Документ был направлен всем участникам чемпионата.

"Регулярный чемпионат стартует 21 августа 2017 г. в Санкт-Петербурге матчем за Кубок Открытия между СКА и ЦСКА и завершится 1 марта 2018 г. Каждая команда проведет на первом этапе по 56 матчей", — говорится в сообщении на сайте КХЛ.

В расписании также предусмотрены официальные международные паузы на этапы Евротура в Финляндии (7-11 ноября) и России (13-17 декабря), а также на период подготовки сборной (24 января — 8 февраля) и проведения Олимпийских зимних игр 2018 года (9-25 февраля). Кроме того, предусмотрен перерыв на время Недели Звезд Хоккея, которая пройдет в Астане с 12 по 15 января.

"Второй этап чемпионата стартует 3 марта и завершится не позднее 26 апреля — в случае, если финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина включит максимальное число матчей — семь", — добавили в КХЛ.

В связи с увеличением числа дней, отведенных на международные паузы, первые два раунда плей-офф будут содержать спаренные матчи (1-2 и 3-4 игры серий). При этом все матчи в финалах конференций и финальной серии плей-офф будут проходить через день.

Руководство КХЛ пояснило, что одним из главных факторов при составлении календаря будущего сезона, разработанного экспертной группой, стала загрузка арен в различных городах.

Финальная версия документа будет опубликована по его окончательном согласовании со всеми клубами. Официальная презентация календаря следующего сезона состоится 12 июля.

Напомним, в прошлом сезоне минское "Динамо" под руководством Крэйга Вудкрофта вышло в плей-офф Кубка Гагарина. В нокаут-раунде "зубрам" противостоял ярославский "Локомотив". В серии до четырех побед викторию праздновали "железнодорожники" (4:1).

Всего минчане выходили в плей-офф Кубка Гагарина четыре раза (2010/11, 2011/12, 2014/15 и 2016/17). 

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно проекта календаря на будущий сезон, предусмотрены четыре официальные пауза на время проведения международных соревнований.

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