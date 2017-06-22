В сезоне КХЛ-2017/18 команды проведут по 56 игр, пауза на Олимпиаду продлится месяц

КХЛ представила клубам проект календаря на сезон-2017/18, сообщается на официальном сайте лиги.

Сообщается, что финальная версия документа будет опубликована по его окончательном согласовании со всеми клубами. Официальная презентация календаря следующего сезона состоится 12 июля.

Запланировано, что регулярный чемпионат стартует 21 августа в Санкт-Петербурге матчем за Кубок Открытия между СКА и ЦСКА и завершится 1 марта 2018 года.

Каждая команда проведет на первом этапе по 56 матчей.

В расписании предусмотрены официальные международные паузы на этапы Евротура в Финляндии (7–11 ноября) и России (13–17 декабря).

Пауза на время подготовки сборной России к Олимпиаде-2018 и выступления на ней продлится с 24 января по 25 февраля.

Также запланирован перерыв на время Недели Звезд Хоккея 2018 (12–15 января) в Астане.

Плей-офф стартует 3 марта и завершится не позднее 26 апреля – в случае, если финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина включит максимальное число матчей.

В связи с увеличением числа дней, отведенных на международные паузы, первые два раунда плей-офф будут содержать спаренные матчи (1–2 и 3–4 игры серий). В финалах конференций и финальной серии плей-офф будут проходить через день.