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Андрей Михалев: «Почему закончил карьеру? Еще в середине чемпионата понял: «Все, хватит!»
23.06.2017 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский хоккеист Андрей Михалев в интервью журналисту «Прессбола» Артуру Жолю рассказал о том, что подвигло его принять решение завершить карьеру.
– Что подтолкнуло закончить?
– Еще в середине чемпионата понял: «Все, хватит!» В нашей экстралиге мало игр – всего две в неделю. И соответственно много тренировок. Там в любом случае надо выкладываться на сто процентов. А если не на сто, то зачем тогда вообще этим заниматься? Проводили бы больше матчей, может, было бы интереснее... Короче, устал тренироваться!
– Психологически решение далось легко?
– Уже не так, как три года назад, когда остался без хоккея из-за допинга. Тогда еще хотелось играть. Сейчас точно финиш. Если что – можно в ночную лигу заявиться. Хотя не знаю, как было бы, попади мы с «Шахтером» в финал. Не исключено, эти эмоции, драйв подстегнули бы продолжать.
– Вы перейдете на тренерскую работу в «Шахтере»?
– Может, и перейду. Не исключено, останусь в клубе тренером по физподготовке. Но пока контракт не подписан, поэтому не могу говорить о чем-то с уверенностью.
– В других сферах можете себя представить?
– Ох, не знаю. Два года назад, когда отбывал дисквалификацию, хотел с другом автомойку открыть. Хорошо, что не открыл!
– Почему?!
– Ай, ну какие мы бизнесмены?! Он мне сказал: «Андрей, занимайся пока тем делом, которое нравится. А потом уже будешь думать». Я ж еще хотел в хоккей поиграть. Не уверен, что получилось бы удачно совмещать.
– Заработать за карьеру удалось?
– Есть немножко. Но главное – здоровье родных и близких. Серьезно! А деньги. Вот Валик Эберт – парень моложе меня. И такое несчастье случилось. Теперь уже никакие деньги не нужны, – сказал Михалев.
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Белорусский хоккеист Андрей Михалев в интервью журналисту «Прессбола» Артуру Жолю рассказал о том, что подвигло его принять решение завершить карьеру.
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