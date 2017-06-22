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Андрей Михалев: «Почему закончил карьеру? Еще в середине чемпионата понял: «Все, хватит!»

23.06.2017 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский хоккеист Андрей Михалев в интервью журналисту «Прессбола» Артуру Жолю рассказал о том, что подвигло его принять решение завершить карьеру.

– Что подтолкнуло закончить?

– Еще в середине чемпионата понял: «Все, хватит!» В нашей экстралиге мало игр – всего две в неделю. И соответственно много тренировок. Там в любом случае надо выкладываться на сто про­центов. А если не на сто, то за­чем тогда вообще этим занима­ться? Проводили бы больше мат­чей, может, было бы интерес­нее... Короче, устал тренирова­ться!

– Психологически решение да­лось легко?

– Уже не так, как три года на­зад, когда остался без хоккея из-за допинга. Тогда еще хоте­лось играть. Сейчас точно фи­ниш. Если что – можно в ноч­ную лигу заявиться. Хотя не знаю, как было бы, попади мы с «Шахтером» в финал. Не исклю­чено, эти эмоции, драйв подстег­нули бы продолжать.

– Вы перейдете на тренер­скую работу в «Шахтере»?

– Может, и перейду. Не исклю­чено, останусь в клубе тренером по физподготовке. Но пока конт­ракт не подписан, поэтому не могу говорить о чем-то с уверен­ностью.

– В других сферах можете се­бя представить?

– Ох, не знаю. Два года назад, когда отбывал дисквалификацию, хотел с другом автомойку от­крыть. Хорошо, что не открыл!

– Почему?!

– Ай, ну какие мы бизнесмены?! Он мне сказал: «Андрей, зани­майся пока тем делом, которое нравится. А потом уже будешь думать». Я ж еще хотел в хоккей поиграть. Не уверен, что получи­лось бы удачно совмещать.

– Заработать за карьеру уда­лось?

– Есть немножко. Но главное – здоровье родных и близких. Серь­езно! А деньги. Вот Валик Эберт – парень моложе меня. И такое несчастье случилось. Теперь уже никакие деньги не нужны, – сказал Михалев.

 

 
 
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Белорусский хоккеист Андрей Михалев в интервью журналисту «Прессбола» Артуру Жолю рассказал о том, что подвигло его принять решение завершить карьеру.

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