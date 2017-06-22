Юрий Дроздов: «БАТЭ, «Шахтер» и минское «Динамо» были бы точно в середине таблицы РФПЛ»

Тренер минского «Динамо» Юрий Дроздов в интервью Сергею Мордасевичу сравнил чемпионаты России и Беларуси.

– Чем заинтересовала работа в Беларуси?

– Минское «Динамо» – топовый клуб, по местным меркам. Это шаг вперед. Команду знают не только в Беларуси и России, но и в Европе. В Беларуси она вообще футбольный бренд номер один. Все-таки история тянется еще со времен СССР. Хотя понимаю, что БАТЭ занимает ведущие позиции, участвует в Лиге чемпионов. Очень серьезный соперник. Можно вспомнить еще и солигорский «Шахтер». Команда хорошего уровня.

– Мнение, которое у вас было о чемпионате Беларуси, совпало с увиденным?

– Судил по тем вашим игрокам, которые выступали в российской премьер-лиге. Мнение не изменилось. Некоторые команды даже спокойно могут играть в нашей премьер-лиге. Имею в виду верхнюю тройку. А остальные – это примерно первая десятка ФНЛ.

– На что БАТЭ, «Шахтер» и минское «Динамо» могли бы претендовать в премьер-лиге?

– Думаю, в середине были бы точно. В топ-кпубах, естественно, все другое.

– Что удивило в чемпионате Беларуси?

– Неплохие командные скорости, обилие единоборств. Есть хорошие, умные исполнители. Стадионы, конечно, не как в России. Но для Беларуси этого достаточно. При этом сами поля классные. Хотя и в России в ФНЛ тоже есть маленькие стадионы. Там стараются улучшить инфраструктуру перед чемпионатом мира. Вот были недавно в Слуцке. Вроде небольшой стадион, но трибуны полные, и у игроков уже совсем другие ощущения, – сказал Дроздов.