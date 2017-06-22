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Вице-комиссионер НХЛ: «Переговоров по Олимпиаде не было, дело официально закрыто»

23.06.2017 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли прокомментировал отсутствие в опубликованном календаре НХЛ на сезон-2017/18 паузы на Олимпиаду.

«У нас больше не было переговоров с организациями по участию игроков НХЛ в Олимпиаде. Это дело официально закрыто.

Мы не ожидаем того, что кто-то из игроков НХЛ примет участие в олимпийском турнире в нарушение контрактов со своими клубами», — сказал Дэйли.

Напомним, что НХЛ объявила о неучастии игроков лиги в Олимпиаде в начале апреля. Таким образом, олимпийский хоккейный турнир впервые с 1994 года пройдет без игроков лиги.

НХЛ. Регулярный чемпионат-2017/18 пройдет с 4 октября по 7 апреля, пауза на Олимпиаду не предусмотрена

 
 
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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли прокомментировал отсутствие в опубликованном календаре НХЛ на сезон-2017/18 паузы на Олимпиаду.

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