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Вице-комиссионер НХЛ: «Переговоров по Олимпиаде не было, дело официально закрыто»
23.06.2017 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли прокомментировал отсутствие в опубликованном календаре НХЛ на сезон-2017/18 паузы на Олимпиаду.
«У нас больше не было переговоров с организациями по участию игроков НХЛ в Олимпиаде. Это дело официально закрыто.
Мы не ожидаем того, что кто-то из игроков НХЛ примет участие в олимпийском турнире в нарушение контрактов со своими клубами», — сказал Дэйли.
Напомним, что НХЛ объявила о неучастии игроков лиги в Олимпиаде в начале апреля. Таким образом, олимпийский хоккейный турнир впервые с 1994 года пройдет без игроков лиги.
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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли прокомментировал отсутствие в опубликованном календаре НХЛ на сезон-2017/18 паузы на Олимпиаду.
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