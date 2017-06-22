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Вудкрофт ушел из минского «Динамо»
23.06.2017 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт покинул минское «Динамо».
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с канадским специалистом был досрочно расторгнут по соглашению сторон.
Напомним, ранее глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич заявил о том, что клуб намеревался оставить Вудкрофта главным тренером. Но
Ранее сообщалось о том, что Вудкрофт
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт покинул минское «Динамо».
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