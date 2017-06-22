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Вудкрофт ушел из минского «Динамо»

23.06.2017 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт покинул минское «Динамо».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с канадским специалистом был досрочно расторгнут по соглашению сторон.

Напомним, ранее глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич заявил о том, что клуб намеревался оставить Вудкрофта главным тренером. Но поменять его штаб на белорусских специалистов. 

Ранее сообщалось о том, что Вудкрофт возглавит швейцарский «Серветт».

Эллисон, Костицын и еще 9 человек, с которыми минское «Динамо» уже попрощалось

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт покинул минское «Динамо».

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