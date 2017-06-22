ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хоккейное "Динамо-Минск" уволило Крэйга Вудкрофта

23.06.2017 14:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" расторг соглашение с канадским специалистом Крэйгом Вудкрофтом, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров". 

"Контракт с канадским специалистом был досрочно расторгнут по соглашению сторон", — рассказали в клубе.

Генеральный директор "динамовцев" Анатолий Курилец, клуб был готов работать с Вудкрофтом в новом сезоне, но тренер сам пожелал прекратить сотрудничество. "Мы договорились об увольнении по соглашению сторон без выплаты выходного пособия", — сказал Курилец.

По его словам, решение Вудкрофта стало неожиданностью для руководства "зубров". Он поблагодарил специалиста за проделанную работу и пожелал ему удачи в дальнейшем.

"Сейчас мы находимся в активном поиске специалиста, который станет главным тренером команды в предстоящем сезоне", — заключил Курилец. 

Напомним, Вудкрофт возглавил "бело-синих" в конце апреля прошлого года. Контракт с канадским тренером был рассчитан на три года. Под его руководством минчане в прошлом сезоне вышли в плей-офф Кубка Гагарина, где уступили ярославскому "Локомотиву". Кроме того, "зубры" установили рекорд по количеству очков, набранных в регулярном чемпионате — 105.

К слову, на этой неделе тренерский штаб "Динамо" покинули помощники Вудкрофта Роб Дэвисон, Рон Паско и Кристиан Скарфаген.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 23 июн — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" расторг соглашение с канадским специалистом Крэйгом Вудкрофтом, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".  "Контракт...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Вудкрофт ушел из минского «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика