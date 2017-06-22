МИНСК, 23 июн — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" расторг соглашение с канадским специалистом Крэйгом Вудкрофтом, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".

"Контракт с канадским специалистом был досрочно расторгнут по соглашению сторон", — рассказали в клубе.

Генеральный директор "динамовцев" Анатолий Курилец, клуб был готов работать с Вудкрофтом в новом сезоне, но тренер сам пожелал прекратить сотрудничество. "Мы договорились об увольнении по соглашению сторон без выплаты выходного пособия", — сказал Курилец.

По его словам, решение Вудкрофта стало неожиданностью для руководства "зубров". Он поблагодарил специалиста за проделанную работу и пожелал ему удачи в дальнейшем.

"Сейчас мы находимся в активном поиске специалиста, который станет главным тренером команды в предстоящем сезоне", — заключил Курилец.

Напомним, Вудкрофт возглавил "бело-синих" в конце апреля прошлого года . Контракт с канадским тренером был рассчитан на три года. Под его руководством минчане в прошлом сезоне вышли в плей-офф Кубка Гагарина, где уступили ярославскому "Локомотиву". Кроме того, "зубры" установили рекорд по количеству очков, набранных в регулярном чемпионате — 105.

К слову, на этой неделе тренерский штаб "Динамо" покинули помощники Вудкрофта Роб Дэвисон, Рон Паско и Кристиан Скарфаген .