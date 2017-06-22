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Хоккейное "Динамо-Минск" уволило Крэйга Вудкрофта
23.06.2017 14:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" расторг соглашение с канадским специалистом Крэйгом Вудкрофтом, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".
"Контракт с канадским специалистом был досрочно расторгнут по соглашению сторон", — рассказали в клубе.
Генеральный директор "динамовцев" Анатолий Курилец, клуб был готов работать с Вудкрофтом в новом сезоне, но тренер сам пожелал прекратить сотрудничество. "Мы договорились об увольнении по соглашению сторон без выплаты выходного пособия", — сказал Курилец.
По его словам, решение Вудкрофта стало неожиданностью для руководства "зубров". Он поблагодарил специалиста за проделанную работу и пожелал ему удачи в дальнейшем.
"Сейчас мы находимся в активном поиске специалиста, который станет главным тренером команды в предстоящем сезоне", — заключил Курилец.
Напомним,
К слову,
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МИНСК, 23 июн — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" расторг соглашение с канадским специалистом Крэйгом Вудкрофтом, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров". "Контракт...
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