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Анатолий Курилец: «В определенной степени решение Вудкрофта стало для нас неожиданностью»
23.06.2017 14:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец прокомментировал
«Контракт с Крэйгом был расторгнут по соглашению сторон. Клуб был готов продолжать с ним сотрудничество, но, учитывая пожелания Крэйга о прекращении контракта, мы договорились об увольнении по соглашению сторон без выплаты выходного пособия.
Благодарим Крэйга за работу, которую он проделал в нашем клубе, и желаем ему дальнейших карьерных успехов и достижений.
В определенной степени решение Крэйга стало для нас неожиданностью, поэтому сейчас мы находимся в активном поиске специалиста, который станет главным тренером команды в предстоящем сезоне», – сказал Курилец.
Напомним, ранее глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич заявил о том, что клуб намеревался оставить Вудкрофта главным тренером. Но
Ранее сообщалось о том, что Вудкрофт
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Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец прокомментировал уход из команды главного тренера Крэйга Вудкрофта.
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