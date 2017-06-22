Анатолий Курилец: «В определенной степени решение Вудкрофта стало для нас неожиданностью»

Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец прокомментировал уход из команды главного тренера Крэйга Вудкрофта.

«Контракт с Крэйгом был расторгнут по соглашению сторон. Клуб был готов продолжать с ним сотрудничество, но, учитывая пожелания Крэйга о прекращении контракта, мы договорились об увольнении по соглашению сторон без выплаты выходного пособия.

Благодарим Крэйга за работу, которую он проделал в нашем клубе, и желаем ему дальнейших карьерных успехов и достижений.

В определенной степени решение Крэйга стало для нас неожиданностью, поэтому сейчас мы находимся в активном поиске специалиста, который станет главным тренером команды в предстоящем сезоне», – сказал Курилец.

Напомним, ранее глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич заявил о том, что клуб намеревался оставить Вудкрофта главным тренером. Но поменять его штаб на белорусских специалистов.

Ранее сообщалось о том, что Вудкрофт возглавит швейцарский «Серветт».

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