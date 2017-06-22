Алексей Шевченко: «Заметили, что как только у минского «Динамо» хороший результат, то либо сажают, либо увольняют?»

Журналист Алексей Шевченко прокомментировал уход главного тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта со своего поста.

«Выжили Вудкрофта из Минска. Заметили, что как только у «Динамо» хороший результат, то либо сажают, либо увольняют? Зависть – символ клуба», – написал Шевченко в своем твиттере.

Напомним, сегодня минское «Динамо» объявило о расторжении контракта с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом по соглашению сторон без выплаты выходного пособия.

Напомним, ранее глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич заявил о том, что клуб намеревался оставить Вудкрофта главным тренером. Но поменять его штаб на белорусских специалистов.

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