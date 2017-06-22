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Алексей Шевченко: «Заметили, что как только у минского «Динамо» хороший результат, то либо сажают, либо увольняют?»
23.06.2017 15:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист Алексей Шевченко прокомментировал уход главного тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта со своего поста.
«Выжили Вудкрофта из Минска. Заметили, что как только у «Динамо» хороший результат, то либо сажают, либо увольняют? Зависть – символ клуба», – написал Шевченко в своем твиттере.
Напомним, сегодня минское «Динамо» объявило о расторжении контракта с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом по соглашению сторон без выплаты выходного пособия.
Напомним, ранее глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич заявил о том, что клуб намеревался оставить Вудкрофта главным тренером. Но поменять его штаб на белорусских специалистов.
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Алексей Шевченко: «Заметили, что как только у минского «Динамо» хороший результат, то либо сажают, либо увольняют?»
Журналист Алексей Шевченко прокомментировал уход главного тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта со своего поста.
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