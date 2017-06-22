Брестское «Динамо» презентовало свою команду по Dota 2

22 июня в геймхаусе футбольного клуба «Динамо-Брест» прошла презентация новой киберспортивной команды – The Brestomans.

Отметим, что The Brestomans успешно справились с отборами, проходившими в геймхауйсе клуба и оставили позади четыре профессиональные команды, также претендовавших на это место.

Геймхаус клуба станет тренировочной базой для всех киберспортсменов, представляющих интересы брестского «Динамо». Здесь, помимо тренировок, направленных на улучшение техники игры, проходят занятия по тактике, командной работе и проактивности игроков.

Теперь брестское «Динамо» представлен в трех киберспортивных дисциплинах. Ранее клуб начал сотрудничество с командой по FIFA17 и GoodJob, которая представляет клуб в киберспортивной дисциплине CS:GO.







