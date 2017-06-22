ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестское «Динамо» презентовало свою команду по Dota 2

23.06.2017 18:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

22 июня в геймхаусе футбольного клуба «Динамо-Брест» прошла презентация новой киберспортивной команды – The Brestomans.

Отметим, что The Brestomans успешно справились с отборами, проходившими в геймхауйсе клуба и оставили позади четыре профессиональные команды, также претендовавших на это место.

Геймхаус клуба станет тренировочной базой для всех киберспортсменов, представляющих интересы брестского «Динамо». Здесь, помимо тренировок, направленных на улучшение техники игры, проходят занятия по тактике, командной работе и проактивности игроков.

Теперь брестское «Динамо» представлен в трех киберспортивных дисциплинах. Ранее клуб начал сотрудничество с командой по FIFA17 и GoodJob, которая представляет клуб в киберспортивной дисциплине CS:GO.

Брестское «Динамо» презентовало свою команду по Dota 2

Брестское «Динамо» презентовало свою команду по Dota 2

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 июня в геймхаусе футбольного клуба «Динамо-Брест» прошла презентация новой киберспортивной команды – The Brestomans.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Андрей Сидоренко: «Вудкрофт понял, что новая политика минского «Динамо» ему не подходит»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика