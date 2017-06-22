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ЧЕ-2018. Предварительный раунд. Беларусь попала в группу к Франции, Норвегии и Австрии
23.06.2017 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
23 июня состоялась жеребьевка финальной стадии мужского чемпионата Европы-2018.
Жребий определил сборную Беларуси в группу «В».
Составы групп:
Группа А (Сплит): Хорватия, Швеция, Сербия, Исландия
Группа В (Пореч): Франция, Беларусь, Норвегия, Австрия
Группа С (Загреб): Германия, Македония, Черногория, Словения
Группа D (Вараждин): Испания, Дания, Чехия, Венгрия
В основной раунд континентального первенства из каждой группы выходят по две лучшие команды.
Турнир пройдет с 12 по 28 января 2018 года в хорватских городах Сплит,Загреб, Пореч и Вараждин.
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23 июня состоялась жеребьевка финальной стадии мужского чемпионата Европы-2018.
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