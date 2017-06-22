ЧЕ-2018. Предварительный раунд. Беларусь попала в группу к Франции, Норвегии и Австрии

23 июня состоялась жеребьевка финальной стадии мужского чемпионата Европы-2018.

Жребий определил сборную Беларуси в группу «В».

Составы групп:

Группа А (Сплит): Хорватия, Швеция, Сербия, Исландия

Группа В (Пореч): Франция, Беларусь, Норвегия, Австрия

Группа С (Загреб): Германия, Македония, Черногория, Словения

Группа D (Вараждин): Испания, Дания, Чехия, Венгрия

В основной раунд континентального первенства из каждой группы выходят по две лучшие команды.

Турнир пройдет с 12 по 28 января 2018 года в хорватских городах Сплит,Загреб, Пореч и Вараждин.