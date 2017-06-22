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КХЛ. Волков продлил контракт с минским «Динамо»
23.06.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард сборной Беларуси Артем Волков продлил контракт с минским «Динамо».
Хоккеист подписал однолетний односторонний контракт.
Напомним, что в минувшем сезоне 32-летний нападающий набрал 3 (0+3) очка в 23 матчах.
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Форвард сборной Беларуси Артем Волков продлил контракт с минским «Динамо».
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