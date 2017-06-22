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«Зенит» заплатит за Дриусси 21 млн евро
23.06.2017 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Агент нападающего «Ривер Плейта» Себастьяна Дриусси Густаво Педросо подтвердил трансфер подопечного в
Он сообщил, что сине-бело-голубые заплатят за аргентинца 21 миллион евро. С самим 21-летним футболистом будет подписан контракт на 5 сезонов.
Подробную статистику выступлений Дриусси вы можете посмотреть
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Агент нападающего «Ривер Плейта» Себастьяна Дриусси Густаво Педросо подтвердил трансфер подопечного в «Зенит».
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