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Лондон (АТР). Чилич, Мюллер вышли в 1/2 финала, Медеведев, Бердых выбыли
23.06.2017 22:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четертьфинале турнира в Лондоне Даниил Медведев проиграл чемпиону-2014 Григору Димитрову.
AEGON Championships
Лондон, Великобритания
19 – 25 июня 2017
ATP World Tour 500
Призовой фонд – 1 966 095 евро
Открытые корты, трава
Четвертьфинал
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В четертьфинале турнира в Лондоне Даниил Медведев проиграл чемпиону-2014 Григору Димитрову.
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