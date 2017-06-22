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Лондон (АТР). Чилич, Мюллер вышли в 1/2 финала, Медеведев, Бердых выбыли

23.06.2017 22:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четертьфинале турнира в Лондоне Даниил Медведев проиграл чемпиону-2014 Григору Димитрову.

AEGON Championships

Лондон, Великобритания

19 – 25 июня 2017

ATP World Tour 500

Призовой фонд – 1 966 095 евро

Открытые корты, трава

Четвертьфинал

Григор Димитров (Болгария)  Даниил Медведев (Россия)
6:33:66:3
Дата проведения
23 июня, 15.45
Онлайн матча

 

Жиль Мюллер (Люксембург)  Сэм Куэрри (США)
6:47:6
Дата проведения
23 июня, 12.15
Онлайн матча

 

Марин Чилич (Хорватия)  Дональд Янг (США)
6:47:5
Дата проведения
23 июня, 13.50
Онлайн матча

 

Фелисиано Лопес (Испания)  Томаш Бердых (Чехия)
7:66:77:5
Дата проведения
23 июня, 17.50
Онлайн матча

 

 
 
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В четертьфинале турнира в Лондоне Даниил Медведев проиграл чемпиону-2014 Григору Димитрову.

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