НХЛ. «Калгари» отказался от прав на Фальковского

«Калгари» отказался от прав на белорусского защитника Степана Фальковского.

Напомним, что Фальковский был выбран «Калгари» на драфте НХЛ-2016 в 7 раунде под общим 186 номером.

Таким образом, существует возможность, что на предстоящем драфте НХЛ-2017 какой-либо из клубов может снова задрафтовать Фальковского.

В минувшем сезоне габаритный белорус стал лучшим снайпером среди защитников третьей по силе Лиги Северной Америки (ECHL). Фальковский в 54 встречах «регулярки» забил 21 гол и добавил еще 11 результативных передач, при показателе полезности «-1». В плей-офф белорус не всегда попадал в заявку команды, однако сыграл 4 игры, где набрал 2 (0+2) очка, при показателе полезности «-3».

Сейчас Фальковский находится в роли свободного агента.