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НХЛ. «Калгари» отказался от прав на Фальковского
23.06.2017 22:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Калгари» отказался от прав на белорусского защитника Степана Фальковского.
Напомним, что Фальковский был выбран «Калгари» на драфте НХЛ-2016 в 7 раунде под общим 186 номером.
Таким образом, существует возможность, что на предстоящем драфте НХЛ-2017 какой-либо из клубов может снова задрафтовать Фальковского.
В минувшем сезоне габаритный белорус стал лучшим снайпером среди защитников третьей по силе Лиги Северной Америки (ECHL). Фальковский в 54 встречах «регулярки» забил 21 гол и добавил еще 11 результативных передач, при показателе полезности «-1». В плей-офф белорус не всегда попадал в заявку команды, однако сыграл 4 игры, где набрал 2 (0+2) очка, при показателе полезности «-3».
Сейчас Фальковский находится в роли свободного агента.
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«Калгари» отказался от прав на белорусского защитника Степана Фальковского.
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