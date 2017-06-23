|
Кубок конфедераций. Россия сыграет с Мексикой, Португалия – с Новой Зеландией
24.06.2017 09:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 3-м туре группового этапа Кубка конфедераций сборная России сыграет с Мексикой, Новая Зеландия – с Португалией.
Кубок конфедераций
3-й тур
Группа А
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 3-м туре группового этапа Кубка конфедераций сборная России сыграет с Мексикой, Новая Зеландия – с Португалией.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии