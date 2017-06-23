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Кубок конфедераций. Россия сыграет с Мексикой, Португалия – с Новой Зеландией

24.06.2017 09:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 3-м туре группового этапа Кубка конфедераций сборная России сыграет с Мексикой, Новая Зеландия – с Португалией. 

Кубок конфедераций

3-й тур

Группа А

Мексика – Россия
Дата проведения
24 июня, 18.00, «Казань-Арена»
Онлайн матча
Новая Зеландия – Португалия
Дата проведения
24 июня, 18.00, «Крестовский»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В 3-м туре группового этапа Кубка конфедераций сборная России сыграет с Мексикой, Новая Зеландия – с Португалией.

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