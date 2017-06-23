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НХЛ. Оши подписал 8-летний контракт на 46 млн долларов с «Вашингтоном»

24.06.2017 09:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Ти Джей Оши остается в «Вашингтоне».

Хоккеист заключил новый контракт сроком на 8 лет. Общая сумма контракта – 46 миллионов долларов. Кэпхит – 5,75 миллиона.

В сезоне-2017/18 он получит 4 миллиона зарплаты и 4 – подписным бонусом, 2018/19 – 3,5+4, 2019/20 – 3,5+3, 2020/21 – 2,5+2, 2021/22 – 3+3, 2022/23 – 2,5+2, 2023/24 – 4+1, 2024/25 – 3+1.

30-летний Оши провел в «Вашингтоне» последние 2 года. Изучить его подробную статистику можно здесь.

 
 
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Нападающий Ти Джей Оши остается в «Вашингтоне».

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