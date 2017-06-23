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Месси исполнилось 30 лет
24.06.2017 10:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лидер «Барселоны» Лионель Месси сегодня отмечает день рождения.
5-кратному обладателю «Золотого мяча» исполнилось 30 лет.
Месси – лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины, за основной состав каталонской команды он играет с 17 лет.
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Лидер «Барселоны» Лионель Месси сегодня отмечает день рождения.
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