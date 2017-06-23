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Двойное торжество Лионеля Месси

24.06.2017 10:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июн — Sputnik. Лионель Месси отмечает тридцатилетие и решил устроить себе в этот день двойной праздник. После девяти лет совместной жизни Месси узаконит отношения со своей подругой Антонеллой Рокуццо.

Свадебная церемония пройдет в Аргентине, родном городе пары — Росарио. На праздник ждут около 700 гостей. На церемонии будут и двое сыновей пары — пятилетний Тьяго и двухлетний Матео.

Двойное торжество Лионеля Месси
© REUTERS Marcos Brindicci
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Месси считается одним из лучших футболистов современности, да и вообще всех времен.

Он родился в Аргентине, но с 12 лет жил в Испании, стал воспитанником и самой большой гордостью ФК "Барселона". Менеджеры клуба в свое время так впечатлились талантом подростка из Аргентины, что оплатили переезд семье и лечение Лионеля, у которого врачи диагностировали дефицит гормона роста. И не прогадали.

С тех пор Месси вместе с клубом выиграл восемь чемпионатов Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, пять Кубков и семь Суперкубков Испании. Пять раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и четырежды — чемпионата Испании. Множество раз признавался лучшим игроком года в Аргентине и лучшим игроком чемпионата Испании. Многократный обладатель "Золотого мяча ФИФА" и "Золотой бутсы", а также других призов, титулов и достижений.

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RUPTLY
© RUPTLY.
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При этом сам Месси говорит, что не может назвать свой самый красивый гол. Голы бывают важные — те, которые в финале — или не важные. Но одновременно замечает, что в каждом матче старается играть одинаково — как в финале.

"Деньги не заставляют меня играть лучше. До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола.

Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет", — признавался он журналистам из Esquire.

В апреле Месси забил свой 500-й гол за "Барселону" и стал первым игроком в истории испанского футбола, который сумел достичь такого результата, играя за один клуб. И, похоже, это не последнее его достижение.

 
Теги: Минск
 
 
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В эту субботу, 24 июня, Месси исполняется 30 лет – легендарный футболист решил наконец жениться на своей подруге, с которой прожил девять лет и обзавелся двумя...

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