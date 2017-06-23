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Чемпионат Беларуси. 14-й тур. «Крумкачы» против минского «Динамо», «Торпедо-БелАЗ» принимает «Шахтер» и другие матчи

24.06.2017 10:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Беларуси

14-й тур

Крумкачы – Динамо Минск
Дата проведения
24 июня, 17.00, «стадион ФК Минск»
Онлайн матча

 

Торпедо-БелАЗ – Шахтер
Дата проведения
24 июня, 18.00, «Торпедо»
Онлайн матча

 

Гомель – Минск
Дата проведения
24 июня, 19.00, «стадион Центральный»
Онлайн матча

 

Витебск – Слуцк
Дата проведения
25 июня, 18.00, «ЦСК Витебский»
Онлайн матча

 

Городея – Динамо Брест
Дата проведения
25 июня, 19.00, «Городея»
Онлайн матча

 

Неман – БАТЭ
Дата проведения
25 июня, 20.00, «ЦСК Неман»
Онлайн матча

 

Нафтан – Славия
Дата проведения
26 июня, 18.30, «Атлант»
Онлайн матча

Таблица высшей лиги

Статистика высшей лиги

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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