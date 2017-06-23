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Чемпионат Беларуси. 14-й тур. «Крумкачы» против минского «Динамо», «Торпедо-БелАЗ» принимает «Шахтер» и другие матчи
24.06.2017 10:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
14-й тур
Витебск – Слуцк
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Чемпионат Беларуси. 14-й тур. «Крумкачы» против минского «Динамо», «Торпедо-БелАЗ» принимает «Шахтер» и другие матчи
Чемпионат Беларуси 14-й тур Таблица высшей лиги Статистика высшей лиги.
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