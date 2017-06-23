Сильвио Берлускони: «Я хотел бы снова увидеть Ибрагимовича в футболке «Милана»

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони уверен, что клубу стоит вернуть нападающего Златана Ибрагимовича.

«Я хотел бы снова увидеть Ибрагимовича в футболке «Милана». Он уже старик, но почему бы и нет?», — сказал Берлускони.

Ибрагимович выступал за «Милан» в период с 2010 по 2012 годы.