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Сильвио Берлускони: «Я хотел бы снова увидеть Ибрагимовича в футболке «Милана»
24.06.2017 10:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони уверен, что клубу стоит вернуть нападающего Златана Ибрагимовича.
«Я хотел бы снова увидеть Ибрагимовича в футболке «Милана». Он уже старик, но почему бы и нет?», — сказал Берлускони.
Ибрагимович выступал за «Милан» в период с 2010 по 2012 годы.
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Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони уверен, что клубу стоит вернуть нападающего Златана Ибрагимовича.
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