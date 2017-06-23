46-летний вратарь «Бобруйчанки»: «Если не была бы тренером, то искала бы работу в Кричеве. Не могу не могу же я в 46 лет у родителей просить деньги»

46-летний вратарь «Бобруйчанки» Светлана Новикова, которая 12 раз выигрывала чемпионат Беларуси, рассказал о финансах в команде.

«Часть игроков уходит из «Бобруйчанки», потому что сокращается финансирование. Если бы я не работала тренером, то тоже бы уже не играла в этой команде. Мне пришлось бы возвращаться на родину в Кричев. И искать работу там, – не могу же я в 46 лет у родителей просить деньги. В команде я самая старшая – 1970 года рождения. Потом уже идет 1972 1982, 1987 и так далее. Самая младшая родилась в 1998 году. У нас сильный перепад мастерства и возраста», – сказала Новикова.